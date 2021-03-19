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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские военные выиграли отборочные соревнования “АрМИ-2021″

Фото предоставлено пресс-службой Южного военного округа.

общество

Каменские военные выиграли отборочные соревнования “АрМИ-2021″

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В этом году окружной этап международных военных игр «АрМИ-2021» проходил на Бородиновском полигоне 17 марта.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 марта — «ПИК». В номинациях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» участвовали команды каменской 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады, а также команды Черноморского флота, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.
В «Безопасном маршруте» принимали участие более 200 военных. Инженеры выступили в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.
На двухкилометровой трассе им нужно было обеспечить проход колонны через брод, минное поле, противотанковый шестиметровый ров, разрушенный участок пути и горящий завал.
В конкурсе «Инженерная формула» военнослужащие преодолели эстафету на участке протяженностью 4 тыс. м и шириной проезжей части 16 м, выполняя задачи инженерного обеспечения.
В итоге каменская 11-я бригада заняла первые места во всех спортивных дисциплинах. Теперь военным предстоят состязания на всеармейском этапе конкурса, где они будут бороться за возможность представить Вооруженные силы России на международном конкурсе «АрМИ-2021».

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Автор: 10.03.2021
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