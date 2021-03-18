Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон прислал поздравление недавно избранному новому главе Каменска Владимиру Шевченко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 марта – «ПИК». Владыка в официальном письме выразил надежду на сохранение и совершенствование сотрудничества между городским руководством и Шахтинской епархией, а также пожелал душевного мира, крепкого здоровья и Божьей помощи в трудах на благо города и его жителей.

Напомним, 10 марта депутаты городской думы проголосовали за нового сити-менеджера Владимира Шевченко. 19 марта он приступит к своим обязанностям.



