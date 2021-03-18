С начала противоковидной прививочной кампании, которая стартовала 21 января, в Каменск поступило 4200 (на два этапа) доз вакцины «Спутник V».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 марта – «ПИК». За неделю, с 9 по 16 марта, в Каменске вакцинирован 341 человек. Всего в городе привито: первой дозой – 2001 человек, второй – 884. Вакцина продолжает поступать в Каменск небольшими партиями, и по состоянию на 16 марта общее количество достигло 4200 доз (на 2 этапа).

По официальным данным, общее количество ковидных больных в городе 16 марта составило 2867 человек. Выздоровели 2672 каменчанина, скончались — 81. Согласно данным санитарной карты области, Каменск в числе 14 донских муниципалитетов находится в зеленой зоне.