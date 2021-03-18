На базе имущества признанного банкротом экскаваторного завода ООО «Донэкс» будет образовано новое акционерное общество с аналогичным названием. Соответствующее решение общего собрания кредиторов опубликовано 15 марта. Но это лишь верхушка айсберга…

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 марта – «ПИК». Акционерами нового «Донэкса», по неофициальным данным, станут основные кредиторы обанкротившегося завода, которые по сути уже завладели всеми активами после объявления ООО «Донэкс» банкротом 21 декабря 2020 г. решением Арбитражного суда Ростовской области.

Конкурсным управляющим ООО «Донэкс» был утвержден Айрат Габдулвагапов, член Союза арбитражных управляющих «Созидание», который 9 марта провел собрание кредиторов.

На собрании решили «провести замещение активов ООО «Донэкс» путем создания на базе имущества должника акционерного общества с оплатой его уставного капитала имуществом, входящим в состав предприятия и предназначенным для осуществления предпринимательской деятельности»*.

Генеральным директором АО назначили Сергея Абрамова. Обязанность по ведению реестра требований кредиторов должника возложили на конкурсного управляющего.

Добавим, что это лишь внешняя сторона ситуации, внутри же кипят нешуточные страсти: свои права отстаивают арендаторы некоторых площадей завода. С них стали требовать баснословные деньги за «развалины», в которые они пытаются вдохнуть жизнь и наладить производства, выкупив цеха. Именно за счет их платежей завод погашает часть долгов коллективу, но работники все равно боятся не получить выплат полностью и пишут жалобы в прокуратуру.

В кулуарах заводчане, знакомые со всеми перипетиями процесса, говорят, что лежащий в руинах завод ждет грандиозная распродажа – 90% имущества в состоянии металлолома и ветхих строений. Главный объект внимания, ради которого, полагают специалисты, и затевалась процедура банкротства, это электроподстанция завода, благодаря которой предприятие имело около 3,5 млн дохода ежемесячно – просто передавая электричество другим потребителям города и являясь субъектом естественной монополии.

И если со временем территорию «Донэкса» не постигнет та же участь, что и соседние разрушенные фабрики, то только благодаря созданию там новых производств арендаторами.