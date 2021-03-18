На длительные перебои водоснабжения в прокуратуру в феврале пожаловались жители пос. Западного. Сотрудники ведомства провели проверку и установили факт «засухи» в домах бульвара Юбилейного почти на неделю.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 марта – «ПИК». Как рассказал «ПИКу» помощник прокурора Донецка З. Минкин, проверка показала, что в феврале МУП «Исток» проводило работы по замене подземного трубопровода на бульваре Юбилейном. Грунт раскопали, но траншеи после замены труб сразу не засыпали. Тем временем из-за резкого понижения ночной температуры воздуха вода в сетях замерзла, и водоснабжение прекратилось в нескольких жилых домах на бульваре Юбилейном. Воды там не было с 14 по 18 февраля.

Работники аварийной бригады «Истока» пытались разморозить коммуникации, но это давало кратковременный результат. Фактически более 4 суток вода у людей отсутствовала. Поэтому дончане обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство внесло МУП «Исток» представление об устранении нарушений жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ, постановлением территориального отдела Управления Роспотребнадзора Владимир Дохнов привлечен к административной ответственности с назначением штрафа.