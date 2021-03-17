Два дополнительных рейса № 6 “Набережная — комбинат” в ближайшие три дня осуществляться не будут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 марта — “ПИК”. В ответ на многочисленные просьбы каменчан, проживающих в районе набережной, “Каменское ПАТП” совместно с администрацией Каменска в качестве эксперимента решило в течение трех дней, с 17 по 19 марта, направить два дополнительных рейса по маршруту № 6 — на 7.35 от комбината и на 17.10 от набережной. Планировалось включить эти рейсы в постоянный график движения в случае большого пассажиропотока.

17 марта маршрутка подъехала к остановке “Комбинат”, как и требовалось, в 7.35, однако желающих поехать на ней в город оказалось всего двое.

В связи с недостаточным пассажиропотоком руководство автотранспортного предприятия приняло решение отменить эти два рейса.

Напомним, на постоянной основе автобусы по маршруту № 6 ходят только в рабочие дни по такому графику:

от набережной: 6.56, 7.30

от комбината: 7.13, 17.15 (с понедельника по четверг), 16.15 (в пятницу).