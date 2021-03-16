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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске добавили две новые маршрутки

транспорт

В Каменске добавили две новые маршрутки

В Каменске добавили две новые маршрутки

Виктория Костовская
Опубликовано

Дополнительные рейсы по маршруту № 6 “Комбинат — Набережная” будут введены в качестве эксперимента на ближайшие три дня — с 17 по 19 марта.КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 марта — “ПИК”.  Новые маршруты “Каменское ПАТП” добавило по многочисленным просьбам каменчан. Утром автобус № 6 будет отправляться от комбината в 7.35, вечером с набережной в 17.10. 

Эти рейсы будут включены в постоянный график движения, если наполняемость транспорта окажется существенной. Об этом корреспонденту “ПИКа” сообщили в администрации ОАО “Каменского ПАТП”.

На постоянной основе автобусы по маршруту № 6 ходят только в рабочие дни по такому графику:

от набережной: 6.56, 7.30

от комбината: 7.13, 17.15 (с понедельника по четверг), 16.15 (в пятницу).

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Автор: 10.03.2021
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