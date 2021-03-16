транспорт
Через Каменск-Шахтинский электрички ходить не будут
Через Каменск-Шахтинский электрички ходить не будут
С 16 по 18 марта и с 21 по 23 марта в связи с ремонтом путей отменяются шесть пригородных поездов назначением “Лихая — Глубокая”.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 марта — “ПИК”. Не будут ходить следующие электрички:
- № 6361 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 20.32, прибытием на станцию Глубокая в 21.38;
- № 6355 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 14.36, прибытием на станцию Глубокая в 15.35;
- № 6362 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 18.06, прибытием на станцию Лихая в 19.17;
- № 6351 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 09.00, прибытием на станцию Глубокая в 10.07;
- № 6360 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 10.54, прибытием на станцию Лихая в 12.05.
Кроме того, по данным АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», с 17 по 19 марта и с 22 по 24 марта будет отменена электричка № 6354 “Глубокая — Лихая”, которая отправляется из Глубокой в 6.04 и прибывает в мкр. Лиховской в 7.15.