С 16 по 18 марта и с 21 по 23 марта в связи с ремонтом путей отменяются шесть пригородных поездов назначением “Лихая — Глубокая”.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 марта — “ПИК”. Не будут ходить следующие электрички:

№ 6361 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 20.32, прибытием на станцию Глубокая в 21.38;

«Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 20.32, прибытием на станцию Глубокая в 21.38; № 6355 « Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 14.36, прибытием на станцию Глубокая в 15.35;

Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 14.36, прибытием на станцию Глубокая в 15.35; № 6362 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 18.06, прибытием на станцию Лихая в 19.17;

«Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 18.06, прибытием на станцию Лихая в 19.17; № 6351 « Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 09.00, прибытием на станцию Глубокая в 10.07;

Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 09.00, прибытием на станцию Глубокая в 10.07; № 6360 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 10.54, прибытием на станцию Лихая в 12.05.

Кроме того, по данным АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», с 17 по 19 марта и с 22 по 24 марта будет отменена электричка № 6354 “Глубокая — Лихая”, которая отправляется из Глубокой в 6.04 и прибывает в мкр. Лиховской в 7.15.