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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Через Каменск-Шахтинский электрички ходить не будут

транспорт

Через Каменск-Шахтинский электрички ходить не будут

Через Каменск-Шахтинский электрички ходить не будут

Виктория Костовская
Опубликовано

С 16 по 18 марта и с 21 по 23 марта в связи с ремонтом путей отменяются шесть пригородных поездов назначением “Лихая — Глубокая”.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 марта — “ПИК”. Не будут ходить следующие электрички:

  • № 6361 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 20.32, прибытием на станцию Глубокая в 21.38;
  • № 6355 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 14.36, прибытием на станцию Глубокая в 15.35;
  • № 6362 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 18.06, прибытием на станцию Лихая в 19.17;
  • № 6351 «Лихая – Глубокая» отправлением со станции Лихая в 09.00, прибытием на станцию Глубокая в 10.07;
  • № 6360 «Глубокая – Лихая» отправлением со станции Глубокая в 10.54, прибытием на станцию Лихая в 12.05.
    Кроме того, по данным АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», с 17 по 19 марта и с 22 по 24 марта будет отменена электричка № 6354 “Глубокая — Лихая”, которая отправляется из Глубокой в 6.04 и прибывает в мкр. Лиховской в 7.15.

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Автор: 10.03.2021
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