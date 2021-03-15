Окружной этап международных военных соревнований «АрМИ-2021» пройдет на Бородиновском полигоне 17 марта в 12.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 марта — “ПИК”. В номинациях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» примут участие команда каменской 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады, а также команды Черноморского флота, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.

На оборудованной трассе протяженностью несколько километров военным необходимо будет обеспечить прохождение колонны через брод глубиной в 1 метр, участок дистанционно установленного минного поля, блок горящих бревен, противотанковый ров шириной 40 метров и разрушенный участок пути длиной 50 метров.

Экипажи команд, показавших лучший результат, выйдут в финал АрМИ-2021.

Как пояснил «ПИКу» командир 11-й бригады Д. Марков, посмотреть на соревнования cможет каждый желающий.

Приходите, будет интересно.