Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе проведут отборочный тур “АрМИ-2021”

общество

В Каменском районе проведут отборочный тур “АрМИ-2021”

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Окружной этап международных военных соревнований «АрМИ-2021» пройдет на Бородиновском полигоне 17 марта в 12.00.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 марта — “ПИК”. В номинациях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» примут участие команда каменской 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады, а также команды Черноморского флота,  Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.
На оборудованной трассе протяженностью несколько километров военным необходимо будет обеспечить прохождение колонны через брод глубиной в 1 метр, участок дистанционно установленного минного поля, блок горящих бревен, противотанковый ров шириной 40 метров и разрушенный участок пути длиной 50 метров.
Экипажи команд, показавших лучший результат, выйдут в финал АрМИ-2021.
Как пояснил «ПИКу» командир 11-й бригады Д. Марков, посмотреть на соревнования cможет каждый желающий.
Приходите, будет интересно.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта
Автор: 10.03.2021
Реклама

Популярное

ЖКХ

Единственный проспект в Каменске хотят сделать пешеходным

политика

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

ЖКХ

В Каменске отремонтируют 54 убитых улицы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта

происшествия

В Каменске суд приговорил педофила к 15 годам строгого режима
Реклама
Вверх