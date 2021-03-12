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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске суд приговорил педофила к 15 годам строгого режима

Комментируют: помощник каменского городского прокурора Антон Никитенко и старший помощник каменского городского прокурора Наталья Громченко

происшествия

В Каменске суд приговорил педофила к 15 годам строгого режима

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

По криминальной статистике чаще всего педофил – это человек, проживающий рядом с жертвой. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 марта – «ПИК». 25 февраля Каменский районный суд вынес приговор местному жителю 1982 года рождения. Он обвинялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия), ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

Каменская семья вела кочевой образ жизни. Муж с женой то приезжали в город, то уезжали отсюда. С собой они возили троих детей: старшую девочку, которая нынешнему главе семейства была не родной, и двоих совместных младших сыновей. 

В Каменске семья остановилась жить в одном из дачных домов. Родители не работали, а дети не ходили в школу и детский сад. 
После нескольких рейдов в эту семью правоохранители приняли решение забрать детей: маленьких – в детский дом, старшую — в социально-реабилитационный центр. Родителям дали еще один шанс на исправление. Но супружеская пара стала спешно бегать по всем инстанциям с требованием вернуть им детей. Командовал муж, жену просто водил за собой. Удивительно было, что требовал вернуть он именно падчерицу — о родных маленьких детях особо не переживал. Однако девочка наотрез отказалась возвращаться домой. В ответ на слезы матери лишь упрекала, что та ее не жалела, когда дочка сама плакала и просила о помощи.

После долгих бесед удалось узнать, что девочку вот уже несколько лет обижает отчим. Хрупкая, запуганная, ей не дашь на вид 16 лет, она регулярно подвергалась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Самое ужасное — мать об этом знала и на все мольбы дочери отвечала: «Ну что ты, он же нас кормит, содержит». А обидчик всеми способами добивался, чтобы девочка молчала. То подарками откупался, то запугивал и бил. Все это длилось два года.

Судом обвиняемый был признан виновным. Путем частичного сложения суд вынес приговор в виде лишения свободы на срок 15 лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения преступника ждут еще два года ограничения свободы с запретом выезда из города и смены места жительства.

При этом оба родителя лишены родительских прав.

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Автор: 10.03.2021
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