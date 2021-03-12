Сети протянут через реку Большую Каменку между Макарьевым и Дорошовкой. Но ближайшие около полутора лет потратят на разработку проектной документации. Общая длина водопровода – примерно 17,34 км.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 марта – «ПИК».

Максимальная стоимость проектной документации – 20 186 869 руб. На нее отпущены средства областного и местного бюджетов. В 2021 году – 4 284 500 руб., в 2022 году – 15 902 369 руб.

Заявки потенциальных подрядчиков рассмотрят 8 апреля.

Согласно техзаданию, проектом должны быть предусмотрены наружные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб. Прокладка открытым способом, диаметр трубопровода до 630 мм. Трубопровод пройдет по ул. Тракторной, пер. Зеленому, ул. Совхозной, Пушкина, Виноградной, далее через реку Б. Каменку, по пер. Широкому, ул. Центральной, Заречной, пер. Есенина, ул. Липецкой, Каменской, Лермонтова, Толстого, Рубежной.

Также предусмотрен переход через автодорогу методом горизонтального направленного бурения, примерная длина перехода – 50 м, и переход через водную преграду методом прессо-шнекового бурения длиной 100 м.

В трех местах новый трубопровод присоединят к городскому, построят 20 камер переключения.

Проектом будет учтено подключение абонентов до границы участков ориентировочной общей протяженностью 598 м. Для этих работ проведут инженерные изыскания.

Проектирование должны завершить к 15 ноября 2022 года.