Экс-директора и бывшего главного инженера донецкого водоснабжающего предприятия ОАО «Исток», которое в итоге обанкротилось и было ликвидировано, 9 марта суд признал виновными в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и злоупотреблении полномочиями.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 марта – «ПИК».

В объединенном уголовном деле в отношении трех фигурантов (в преступной схеме, по данным прокуратуры Донецка, был задействован и родной брат директора «Истока» — ростовский предприниматель, который разыскивается) насчитывается более 30 томов. Ни по одному эпизоду обвиняемые вину не признали.

Как сообщили в прокуратуре Донецка, «Исток» в 2014-2016 годах выполнял в Донецке работы по замене и прокладке новых сетей водоснабжения на собственные средства и своими материалами, но руководство предприятия формально приписывало их ростовской строительной компании, которой руководил брат директора «Истока», и осуществляло платежи за фактически не выполнявшиеся работы. В свою очередь работники «Истока» никаких дополнительных выплат за работу от ростовской компании не получали и там не числились. Таким образом с донецкого предприятия обвиняемые незаконно выводили средства и распоряжались в своих целях. В результате их преступных действий общий материальный ущерб ОАО «Исток» составил более 25 млн руб.

Напомним, что трое фигурантов уже были осуждены за эти преступления в конце 2017 года: экс-директор ОАО «Исток» – к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев в ИК общего режима, ростовский предприниматель – к 5 годам в ИК общего режима, главный инженер – к 4 годам в ИК общего режима. Но после поданной ими апелляции и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами суд направил дело на новое рассмотрение, осужденные были отпущены из-под ареста.

В это время ростовский предприниматель скрылся и в настоящее время находится в федеральном розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство. Двум другим обвиняемым Донецкий городской суд вынес приговоры 9 марта.

По информации пресс-секретаря Донецкого городского суда, бывшего директора «Истока» признали виновным по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 201 ч. 1 УК РФ (злоупотребление полномочиями); ст. 30 ч. 3 УК РФ (покушение на преступление), ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере), ему назначено наказание 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Главного инженера также признали виновным по ст. 30 ч. 3 УК РФ, ст. 160 ч. 4 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев в колонии общего режима. Обоим зачтут в срок наказания время пребывания под стражей.

Приговор в законную силу не вступил.