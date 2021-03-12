Обращение журналистов к Президенту В. Путину по поводу несправедливо уволенного редактора было переадресовано Правительству Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 марта – «ПИК». Ростовское отделение Союза журналистов, Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) и Альянс руководителей региональных СМИ потребовали прекратить уголовное преследование журналистки Елены Пивоваровой, экс-главреда батайской муниципальной газеты «Вперед». Более 100 руководителей и журналистов подписали два открытых письма президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

В марте Правительству Ростовской области было поручено (уже во второй раз) проконтролировать ситуацию, в которой оказалась Елена Пивоварова, и вот ответ АНРИ поступил… от начальника управления по информационного политике Правительства Сергея Тюрина.

Чиновник уведомил, что при увольнении Елены Пивоваровой не были нарушены нормы трудового законодательства, что подтверждает проведенная прокурорская проверка…

Меж тем редактора Е. Пивоварову продолжают наказывать за строптивость. После первой жалобы коллег Президенту В. Путину (по ТВ в прямом эфире») против Е. Пивоваровой было возбуждено уголовное дело по абсурдному обвинению — «Растрата с использованием служебного положения». Была организована информационная кампания с целью опорочить ее репутацию. Продолжаются следственные действия, обыски и допросы, после которых Е. Пивоварова дважды была госпитализирована.

Коллеги журналистки уверены, что уголовное преследование Пивоваровой связано с ее деятельностью в отстаивании интересов читателей. Неоднократно она слышала упреки чиновников в том, что «находится по другую сторону баррикад», что она «не любит свой город». И теперь не мытьем так катаньем с ней пытаются расправиться, не обращая внимания на голоса общественности.

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Коллеги расценивают преследование Е. Пивоваровой как сигнал всему профессиональному сообществу, что местные СМИ могут публиковать только «правильные новости» и работать исключительно на имидж местных властей.

Журналисты со всей России начали сбор денег на оплату адвоката для бывшего главреда ростовской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой.

На оплату адвоката нужны 100 тыс. руб. Сама журналистка не может оплачивать услуги правозащитника, так как она до сих пор остается без работы с несовершеннолетней дочерью и тяжело больным отцом. На сегодняшний день коллеги и неравнодушные люди собрали около 60 % суммы. Помочь Пивоваровой можно по ссылке.