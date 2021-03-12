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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Единственный проспект в Каменске хотят сделать пешеходным

ЖКХ

Единственный проспект в Каменске хотят сделать пешеходным

Виктория Костовская
Опубликовано

9 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсуждали возможность переноса автобусных остановок и закрытия разворотов на пр. Карла Маркса в районе фонтана.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 марта — “ПИК”. Такую меру, по мнению замглавы администрации, начальника ОКСа Сергея Цепляева, необходимо предпринять для проведения благоустройства фонтана и прилегающей к нему территории в рамках программы “Комфортная городская среда” в 2022 году.

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Автор: 10.03.2021
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