Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанка золотого возраста стала «Мисс очарование»

Фото: https://www.donland.ru

Донецк

Дончанка золотого возраста стала «Мисс очарование»

Елена Жукова
Опубликовано

В 13-м областном конкурсе среди женщин элегантного возраста подопечной Донецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Анне Валентиновне Поляковой присвоили титул «Мисс очарование».
ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 марта  – «ПИК».  
Конкурс «Красота «золотого возраста» — 2021» на тему «Кто на свете всех милее…» проходил в рамках празднования Международного женского дня. Участницами были энергичные женщины в возрасте 60+ из числа обслуживаемых социальными учреждениями региона. За победу боролись 49 дам в возрасте от 60 до 94 лет.
Красавицы должны были выполнить несколько заданий: показать дефиле, рассказать о себе, о талантах и увлечениях, пережитых ярких событиях. Домашним заданием стал конкурс «Старая, добрая сказка…. на современный лад»: участницы готовили номера художественной самодеятельности, связанные со сказками.
По итогам конкурса титул «Мисс очарование» завоевала Анна Валентиновна Полякова (на фото: верхний ряд – вторая слева).

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике Донецк

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта
Автор: 10.03.2021
Реклама

Популярное

происшествия

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

происшествия

Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов

происшествия

В Каменске тополь упал в частный двор

политика

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

ЖКХ

Единственный проспект в Каменске хотят сделать пешеходным
Реклама
Вверх