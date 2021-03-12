В 13-м областном конкурсе среди женщин элегантного возраста подопечной Донецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Анне Валентиновне Поляковой присвоили титул «Мисс очарование».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 марта – «ПИК».

Конкурс «Красота «золотого возраста» — 2021» на тему «Кто на свете всех милее…» проходил в рамках празднования Международного женского дня. Участницами были энергичные женщины в возрасте 60+ из числа обслуживаемых социальными учреждениями региона. За победу боролись 49 дам в возрасте от 60 до 94 лет.

Красавицы должны были выполнить несколько заданий: показать дефиле, рассказать о себе, о талантах и увлечениях, пережитых ярких событиях. Домашним заданием стал конкурс «Старая, добрая сказка…. на современный лад»: участницы готовили номера художественной самодеятельности, связанные со сказками.

По итогам конкурса титул «Мисс очарование» завоевала Анна Валентиновна Полякова (на фото: верхний ряд – вторая слева).