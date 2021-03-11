Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске отремонтируют 54 убитых улицы

ямочный ремонт

ЖКХ

В Каменске отремонтируют 54 убитых улицы

Виктория Костовская
Опубликовано

Департамент ЖКХ проводит аукцион по выбору подрядчика для первой в 2021 году кампании по ямочному ремонту асфальтированных дорог и грейдированию грунтовых.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 марта — “ПИК”. Согласно данным сайта Госзакупок, начальная стоимость работ по восстановлению асфальта в ямах составляет 4 999 545,56 руб. Работы по грейдированию, то есть выпрямлению профиля дорог (в частном секторе и близ городских садовых товариществ), и покрытию щебнем оценены в 2 042 543,12 руб. Средства в общей сложности 7 037 088,68 руб. будут выделены из городского бюджета.
Напомним, ранее первый замглавы администрации Александр Срыбный сообщал, что всего в 2021 году на ремонт дорог планируется потратить 35 млн руб., поступивших в казну в виде транспортного налога.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта
Автор: 10.03.2021
Реклама

Популярное

бизнес

В Донецке откроется предприятие по производству спецодежды

происшествия

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

происшествия

Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов

происшествия

В Каменске тополь упал в частный двор

происшествия

На трассе «Дон» в Каменске изъяли редких попугаев
Реклама
Вверх