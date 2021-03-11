Департамент ЖКХ проводит аукцион по выбору подрядчика для первой в 2021 году кампании по ямочному ремонту асфальтированных дорог и грейдированию грунтовых.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 марта — “ПИК”. Согласно данным сайта Госзакупок, начальная стоимость работ по восстановлению асфальта в ямах составляет 4 999 545,56 руб. Работы по грейдированию, то есть выпрямлению профиля дорог (в частном секторе и близ городских садовых товариществ), и покрытию щебнем оценены в 2 042 543,12 руб. Средства в общей сложности 7 037 088,68 руб. будут выделены из городского бюджета.

Напомним, ранее первый замглавы администрации Александр Срыбный сообщал, что всего в 2021 году на ремонт дорог планируется потратить 35 млн руб., поступивших в казну в виде транспортного налога.