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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске вакцинировано от ковида более полутора тысяч человек

здоровье

В Каменске вакцинировано от ковида более полутора тысяч человек

В Каменске вакцинировано от ковида более полутора тысяч человек

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Опубликовано

Только за неделю, со 2 по утро 9 марта, вакциной «Спутник V» привито 416 человек.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». В Каменске продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 марта вакцинировано: первой дозой 1660 человек, второй – 553. 
Как было заявлено ранее, в город продолжает поступать противоковидная вакцина. Всего получено 2100 доз (4200 на два этапа). Рост заболеваемости ковидом в городе снижается. По официальным данным, за период со 2 по 9 марта коронавирусом заболели 26 человек. Общее количество заболевших ковид-19 за весь период пандемии на утро 9 марта составило 2795 человек, выздоровели 2629 каменчан, скончались 73 человека.

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Автор: 10.03.2021
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