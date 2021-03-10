Причиной утренней аварии, случившейся 10 марта примерно в 8.30, по предварительным данным, стало… солнце.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 марта – «ПИК».

Как сообщил очевидец происшествия, «Газель» с полуприцепом, которая используется для сбора бытовых отходов в частном секторе, двигалась со стороны ул. Казакова на объездную дорогу и по причине поломки остановилась на обочине в районе ул. Подтелкова.

Водитель выставил знак аварийной остановки. Но проезжавший в попутном направлении дончанин на рулем «Лады» не заметил знака, потому что, по его словам, солнце било в глаза, и с маху врезался в грузовик. Такая же участь постигла следующий автомобиль ВАЗ-2114, который в свою очередь ударил сзади ВАЗ-2115. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ГИБДД.