В состав команды, которая представляла на соревнованиях Ростовскую область, вошли два спортсмена из каменской СШОР № 1.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». Первенство ЮФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет проходило в Армавире с 6 по 7 марта. В соревнованиях приняли участие несколько сот юных спортсменов из Краснодарского края, Крыма, Калмыкии, Адыгеи, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей. На татами отличный результат показали воспитанники тренера Сергея Диченского Данил Сидоров и Кирилл Крайнюков из СШОР № 1, которые выступали в составе областной сборной. Оба каменчанина завоевали серебро.