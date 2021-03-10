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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дзюдоисты привезли медали с первенства ЮФО

спорт

Каменские дзюдоисты привезли медали с первенства ЮФО

Каменские дзюдоисты привезли медали с первенства ЮФО

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Опубликовано

В состав команды, которая представляла на соревнованиях Ростовскую область, вошли два спортсмена из каменской СШОР № 1. 
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». Первенство ЮФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет проходило в Армавире с 6 по 7 марта. В соревнованиях приняли участие несколько сот юных спортсменов из Краснодарского края, Крыма, Калмыкии, Адыгеи, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей. На татами отличный результат показали воспитанники тренера Сергея Диченского Данил Сидоров и Кирилл Крайнюков из СШОР № 1, которые выступали в составе областной сборной. Оба каменчанина завоевали серебро.

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Автор: 10.03.2021
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