10 марта депутаты городской думы проголосовали за нового сити-менеджера.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта — «ПИК». На внеочередное пленарное заседание собрались 18 из 20 депутатов.

Из двух кандидатов, которых определила конкурсная комиссия, присутствовал лишь Владимир Шевченко. Второй — вышедший в финал Владимир Голубов — не явился, мотивируя отсутствие личными обстоятельствами.

В. Шевченко представил депутатам программу развития Каменска. В ней он отразил основные направления развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы — по его мнению, находятся в плачевном состоянии.

В итоге за назначение В. Шевченко на должность главы администрации Каменска проголосовали 14 депутатов. Четверо воздержались.

С сити-менеджером будет подписан контракт на пять лет.

Кто воздержался и почему, а также что обещает новый глава городу, читайте в «ПИКе» от 17 марта.