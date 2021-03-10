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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

политика

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

Валентина Лагутина
Опубликовано

10 марта депутаты городской думы проголосовали за нового сити-менеджера.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта — «ПИК». На внеочередное пленарное заседание собрались 18 из 20 депутатов.
Из двух кандидатов, которых определила конкурсная комиссия, присутствовал лишь Владимир Шевченко. Второй — вышедший в финал Владимир Голубов — не явился, мотивируя отсутствие личными обстоятельствами.
В. Шевченко представил депутатам программу развития Каменска. В ней он отразил основные направления развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы — по его мнению, находятся в плачевном состоянии.
В итоге за назначение В. Шевченко на должность главы администрации Каменска проголосовали 14 депутатов. Четверо воздержались.
С сити-менеджером будет подписан контракт на пять лет.
Кто воздержался и почему, а также что обещает новый глава городу, читайте в «ПИКе» от 17 марта.

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Автор: 10.03.2021
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