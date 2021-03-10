Соревнования по самбо XV Олимпиады Дона среди юниоров и юниорок прошли 5 марта в Белой Калитве. Дончане завоевали золото и бронзу, а наша юная самбистка примет участие в молодежной спартакиаде России — 2021.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». По данным отдела культуры и спорта Донецка, в поединках Олимпиады Дона по самбо среди спортсменов 2001-2003 г.р. участвовали шестеро воспитанников тренеров Т. Степановой и С. Беляева.

Золотую медаль в копилку дончан внесла Светлана Субботина, завоевав 1 место в весовой категории 59 кг. Бронзовым призером Олимпиады Дона в весовой категории 79 кг стал Вячеслав Пфафенрод.

Светлана Субботина к тому же получила право участвовать во II этапе V летней Спартакиады молодежи России по самбо в составе сборной Ростовской области.