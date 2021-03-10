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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецкие самбисты привезли медали Олимпиады Дона

Донецк

Донецкие самбисты привезли медали Олимпиады Дона

Донецкие самбисты привезли медали Олимпиады Дона

Елена Жукова
Опубликовано

Соревнования по самбо XV Олимпиады Дона среди юниоров и юниорок прошли 5 марта в Белой Калитве. Дончане завоевали золото и бронзу, а наша юная самбистка примет участие в молодежной спартакиаде России — 2021.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». По данным отдела культуры и спорта Донецка, в поединках Олимпиады Дона по самбо среди спортсменов 2001-2003 г.р. участвовали шестеро воспитанников тренеров Т. Степановой и С. Беляева. 
Золотую медаль в копилку дончан внесла Светлана Субботина, завоевав 1 место в весовой категории 59 кг. Бронзовым призером Олимпиады Дона в весовой категории 79 кг стал Вячеслав Пфафенрод. 
Светлана Субботина к тому же получила право участвовать во II этапе V летней Спартакиады молодежи России по самбо в составе сборной Ростовской области. 

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Автор: 10.03.2021
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