Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ЦГБ Донецка получит два внедорожника LADA Niva Travel

Донецк

ЦГБ Донецка получит два внедорожника LADA Niva Travel

ЦГБ Донецка получит два внедорожника LADA Niva Travel

Елена Жукова
Опубликовано

Новые автомобили этой марки или эквивалент собираются приобрести на средства федерального и областного бюджетов до конца мая.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 марта   – «ПИК». Согласно документации объявленного горбольницей аукциона по поиску поставщика, пятиместный внедорожник нужен полноприводный, с механической коробкой передач, системой вызова экстренных оперативных служб, ГЛОНАСС, кондиционером и охлаждаемым вещевым ящиком, подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и пр.
Максимальная стоимость автомобилей — 1 628 000 руб. Средства направят по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Ростовской области.
Поставщика выберут на аукционе 19 марта. Машины ЦГБ должна получить не позднее 31 мая.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике Донецк

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта
Автор: 10.03.2021
Реклама

Популярное

бизнес

В Донецке откроется предприятие по производству спецодежды

бизнес

В Каменск приехала делегация из Замбии

происшествия

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

происшествия

Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов

общество

В честь Женского дня к выходным добавится один день
Реклама
Вверх