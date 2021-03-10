Новые автомобили этой марки или эквивалент собираются приобрести на средства федерального и областного бюджетов до конца мая.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». Согласно документации объявленного горбольницей аукциона по поиску поставщика, пятиместный внедорожник нужен полноприводный, с механической коробкой передач, системой вызова экстренных оперативных служб, ГЛОНАСС, кондиционером и охлаждаемым вещевым ящиком, подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и пр.

Максимальная стоимость автомобилей — 1 628 000 руб. Средства направят по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Ростовской области.

Поставщика выберут на аукционе 19 марта. Машины ЦГБ должна получить не позднее 31 мая.