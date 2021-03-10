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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 10-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Отметила так отметила. Накануне женского праздника автоледи подшофе «выбила страйк» на проспекте в центре города. У бетонных кеглей не было шанса… Хорошо, что в три часа ночи на пути «пьяной» иномарки не встретились люди »7
  • Шевченко или Голубов? 10 марта Каменская городская дума голосует за одну из двух кандидатур на кресло сити-менеджера. /2, 4-5
  • «Люди в черном» в Каменске. Зачем приезжала в город представительная делегация из Замбии? /2
  • Таких голов еще не было! Каменские футболисты выиграли зимнее первенство Ростовской области. /3
  • В Каменске вакцинированы 1660 человек. Ситуация с ковидом в Каменске стабилизируется, педиатр из ГП № 1 увольняться не собирается, срок годности прививки от ковида уточняется… «ПИК» рассказывает о ситуации в каменской медицине и отвечает на вопросы каменчан. /4
  • Каменский педофил получил пятнадцать лет. По криминальной статистике, чаще всего педофил — это человек, проживающий рядом с жертвой. Насильником становится отец, брат, дядя… Только в прошлом году двое таких педофилов пойманы в Каменске. Один из них уже получил реальный срок, второму суд только предстоит, сейчас он находится под стражей. / 6
  • Каменск начнут латать по погоде. В 2021 году городские власти намерены отремонтировать дороги более чем на пятидесяти улицах, причем половину из них — без использования асфальта. /8
  • В станичной школе будет парк. Чтобы удостовериться, что стройка долгожданной школы в Старой Станице идет полным ходом, не нужно специально подниматься к новой объездной дороге — верхние этажи одного из корпусов видны издалека. А скоро 4-этажное здание можно будет заметить даже с другого берега Донца, из города. /14
  • Дом закрыли для жары. «В нашем доме на задвижки в системе отопления повесили замок, теперь мы душимся в квартирах. А в платежках суммы по 4 тыс. руб. в месяц. Разве так можно жить?» — возмущается Эдуард Ильин из дома № 48 на ул. Желябова. /9

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 марта
Автор: 10.03.2021
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