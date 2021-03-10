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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Боксер из Каменска завоевал серебро на первенстве области

спорт

Боксер из Каменска завоевал серебро на первенстве области

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Опубликовано

Тренера СШОР № 2 Олега Головкова отметили грамотой за высокий профессионализм и отличную подготовку спортсменов к первенству ЮФО.    
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 марта – «ПИК». Со 2 по 7 марта в Ростове состоялось первенство области по боксу среди юношей 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов со всех уголков донского региона. Каменск на ринге представлял Илья Белоусов из СШОР № 2 (весовая категория 50 кг). Он провел три боя, в двух из которых одержал победу. Соперниками каменчанина выступили боксеры из Новошахтинска, Ростова и Зверева. По итогам турнира Илья Белоусов завоевал серебро. Тренирует начинающее спортивное дарование Олег Головков. Теперь Илья будет представлять Каменск на первенстве ЮФО.

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Автор: 10.03.2021
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