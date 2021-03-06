Предприниматель несколько лет незаконно добывал песчаник в живописном месте, где это категорически запрещено.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 марта – «ПИК». Летом прошлого года Каменская городская прокуратура проводила проверку на территории Богдановского сельского поселения. Вместе с профильными специалистами проверяли исполнение законодательства о землепользовании и недрах в Каменском районе.

— Нами был установлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на 600 кв. м земли сельскохозяйственного назначения, что повлекло перекрытие земель на площади 13 400 кв. м, — комментирует произошедшее помощник городского прокурора Д. Качур. — Результат — причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды в размере не менее 20 млн руб.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, ход расследования поставлен на контроль.

Городская прокуратура направила исковое заявление в Каменский районный суд о запрете добычи полезных ископаемых и проведении рекультивации земельного участка. Решением Каменского районного суда от 18 января исковые требования удовлетворены.