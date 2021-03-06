В решающем поединке зимнего первенства Ростовской области ФК «Строитель» обыграл фаворита турнира «Чайку-М».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 марта – «ПИК». 5 марта на стадионе «Вардар» (п. Овощной Азовского района) состоялся финал традиционного зимнего Первенства Ростовской области по футболу, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Петра Петровича Щербатенко.

Главный трофей оспаривали сильнейшие команды турнира: ФК «Строитель» и ФК «Чайка-М». На пути к финалу «Строители» оставили» за плечами 17 команд-соперников, обыграв даже действующего чемпиона области команду «Ростсельмаш» со счетом 5:1

Игра получилась яркой, непредсказуемой, упорной – до последнего момента сохранялась интрига – кто кого. По мнению «строителей», это был самый сложный матч сезона. Игра закончилась со счетом 2:1, голы забили Рубан и Ушаков. Сложнейшие удары в ворота парировал вратарь Микитюк.

Напомним, для Каменска эта победа – особое достижение, так как за всю историю каменского футбола наши команды ни разу не выигрывали этот престижный турнир.