6 марта в три часа ночи на площади Труда произошло ДТП, участником которого стал один автомобиль.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 марта — «ПИК». Девушка, управляя автомобилем «Опель Астра», ехала по пр. Карла Маркса. В районе здания суда автоледи не справилась с управлением и вылетела на парковку, сбив несколько бетонных ограждений.

Сотрудники полиции составили административный протокол по 12.8 КоАП РФ* по факту нарушения правил дорожного движения. Виновнице грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Автомобиль, у которого разбита вся передняя часть, увезли с места аварии на эвакуаторе. Водитель серьезных травм не получила. По информации сотрудников полиции, в крови виновницы аварии обнаружено 1,045 промилле алкоголя при допустимой норме 0,16 промилле.

*Статья 12.8. КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.