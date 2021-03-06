Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

происшествия

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

Автоледи ночью устроила аварию в центре Каменска

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

6 марта в три часа ночи на площади Труда произошло ДТП, участником которого стал один автомобиль.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 марта — «ПИК». Девушка, управляя автомобилем «Опель Астра», ехала по пр. Карла Маркса. В районе здания суда автоледи не справилась с управлением и вылетела на парковку, сбив несколько бетонных ограждений.

Сотрудники полиции составили административный протокол по 12.8 КоАП РФ* по факту нарушения правил дорожного движения. Виновнице грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Автомобиль, у которого разбита вся передняя часть, увезли с места аварии на эвакуаторе. Водитель серьезных травм не получила. По информации сотрудников полиции, в крови виновницы аварии обнаружено 1,045 промилле алкоголя при допустимой норме 0,16 промилле.

*Статья 12.8. КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 марта
Автор: 02.03.2021
Реклама

Популярное

бизнес

В Донецке откроется предприятие по производству спецодежды

бизнес

В Каменск приехала делегация из Замбии

власть

В Каменске определили двух претендентов на должность сити-менеджера

ЖКХ

В Донецке готовятся к рекультивации полигона отходов

происшествия

Поступило сообщение о заминировании школы в Донецке
Реклама
Вверх