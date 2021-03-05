Строительство трехэтажного блока «В» новой школы на 1000 мест уже закончено. Осталось сделать выходы на крышу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта — «ПИК». Какие работы по строительству школы в х. Старая Станица выполнены, об этом рассказал «ПИКу» 4 марта старший прораб компании-застройщика ООО «Билд» Марк Афанасьев.

По его словам, все, что было запланировано в 2020 году и в начале 2021-го, выполнено. Кроме работ в учебных корпусах, идет подготовка будущих коммуникаций школы. В частности, в западной части школьного двора установлены резервуары-накопители для системы пожаротушения и емкости для хозяйственно-бытовых стоков. В конце марта начнутся работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации.

Напомним, новая школа сможет вместить 12 классов начальной школы, четыре первых класса, 20 классов для учеников 5-9 классов, четыре класса для 10-11-х. Достроить школу должны к концу 2022 года. На эти цели из бюджетов разных уровней будет потрачено 815,2 млн. руб.