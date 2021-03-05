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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке откроется предприятие по производству спецодежды

бизнес

В Донецке откроется предприятие по производству спецодежды

Елена Жукова
Опубликовано

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк», созданной в моногороде, начнет работу новый резидент — предприятие ООО «Калина», реализующее инвестпроект по производству спецодежды.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». Решение о включении юрлица в реестр резидентов ТОСЭР принято на заседании первого в 2021 году наблюдательного совета ТОСЭР в правительстве области.

Как сообщают в администрации Донецка, ООО «Калина» планирует выпускать 9 480 комплектов спецодежды в год. После включения предприятия в реестр резидентов ТОСЭР в течение первого года работы оно рассчитывает инвестировать 4,2 млн рублей и создать 14 рабочих мест.
Юридический  адрес предприятия: ул. Урицкого, 7.

Таким образом, на территории Донецка будут работать уже 5 резидентов.

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Автор: 02.03.2021
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