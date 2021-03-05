Клуб каратэ-до «Тори» продолжает пополнять копилку наград. Троим спортсменам клуба удалось завоевать путевку на чемпионат России, который пройдет в Омске.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». Первенство ЮФО по каратэ WKF проходило с 26 по 28 февраля в Симферополе. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Волгоградской и Ростовской области, Краснодарского края, Республики Адыгеи, Калмыкии и Крыма, а также Севастополя. На татами сражались сильнейшие каратисты ЮФО.

Спортсменки из каменского клуба «Тори», тренером которых является Александр Кравченко, показали отличный результат. Диана Буценко стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей. Алина Синебрюхова завоевала золото и серебро, Ксения Асеева – золото, серебро и бронзу. Все три девушки получили путевки на участие в чемпионате России, который будет проходить в Омске.