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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У каменских каратисток новые победы на первенстве ЮФО

спорт

У каменских каратисток новые победы на первенстве ЮФО

Фото предоставлено Александром Кравченко.

У каменских каратисток новые победы на первенстве ЮФО

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Опубликовано

Клуб каратэ-до «Тори» продолжает пополнять копилку наград. Троим спортсменам клуба удалось завоевать путевку на чемпионат России, который пройдет в Омске. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». Первенство ЮФО по каратэ WKF проходило с 26 по 28 февраля в Симферополе. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Волгоградской и Ростовской области, Краснодарского края, Республики Адыгеи, Калмыкии и Крыма, а также Севастополя. На татами сражались сильнейшие каратисты ЮФО. 

Спортсменки из каменского клуба «Тори», тренером которых является Александр Кравченко, показали отличный результат. Диана Буценко стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей. Алина Синебрюхова завоевала золото и серебро, Ксения Асеева – золото, серебро и бронзу. Все три девушки получили путевки на участие в чемпионате России, который будет проходить в Омске.

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Автор: 02.03.2021
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