Во время осмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего мужчины инспекторы ГИБДД обнаружили в пластиковых ящиках 19 редких попугаев разных видов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». По информации пресс-службы ГУ МВД России по РО, машину остановили сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по РО для проверки документов на 931-м км автодороги М4 «Дон» по имеющейся у полиции ориентировке.

По предварительным данным, найденные птицы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документов на их перевозку у мужчины не оказалось. Как сообщил водитель, он направлялся в Краснодарский край.

Госавтоинспекторы изъяли живой груз, попугаев определили в один из питомников Ростовской области, с ними работают эксперты. Собранные материалы направлены в Южную оперативную таможню для принятия процессуального решения.