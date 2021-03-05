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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе «Дон» в Каменске изъяли редких попугаев

происшествия

На трассе «Дон» в Каменске изъяли редких попугаев

Елена Жукова
Опубликовано

Во время осмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего мужчины инспекторы  ГИБДД обнаружили в пластиковых ящиках 19 редких попугаев разных видов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». По информации пресс-службы ГУ МВД России по РО, машину остановили сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по РО для проверки документов на 931-м км автодороги М4 «Дон» по имеющейся у полиции ориентировке.

По предварительным данным, найденные птицы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документов на их перевозку у мужчины не оказалось. Как сообщил водитель, он направлялся в Краснодарский край.

Госавтоинспекторы изъяли живой груз, попугаев определили в один из питомников Ростовской области, с ними работают эксперты. Собранные материалы направлены в Южную оперативную таможню для принятия процессуального решения.

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Автор: 02.03.2021
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