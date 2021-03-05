власть
На Дону официально разрешили плановый амбулаторный прием пациентов
5 марта внесены соответствующие изменения в постановление № 272 донского правительства.
Накануне женского праздника в области сняли часть санитарных ограничений.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». Накануне женского праздника в области сняли часть санитарных ограничений. В основном они касаются работы медицинских учреждений.
С 9 марта возобновляется плановая амбулаторная помощь, в том числе и прием узких специалистов, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, но только при дистанционной записи на прием и четкой организации потоков пациентов. В полном объеме возобновляется и плановая медпомощь пациентам, которые нуждаются в курсовом или программном лечении, а также оказание высокотехнологичной медпомощи. На 50% может быть задействован коечный фонд при оказании плановой стационарной медпомощи.
Есть послабления и в спортивном направлении. С 9 марта разрешается заполнять на 50% зрительские места в закрытых спортивных сооружениях при проведении профессиональных соревнований, организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий.