Накануне женского праздника в области сняли часть санитарных ограничений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 марта – «ПИК». Накануне женского праздника в области сняли часть санитарных ограничений. В основном они касаются работы медицинских учреждений.

С 9 марта возобновляется плановая амбулаторная помощь, в том числе и прием узких специалистов, проведение лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования, но только при дистанционной записи на прием и четкой организации потоков пациентов. В полном объеме возобновляется и плановая медпомощь пациентам, которые нуждаются в курсовом или программном лечении, а также оказание высокотехнологичной медпомощи. На 50% может быть задействован коечный фонд при оказании плановой стационарной медпомощи.

Есть послабления и в спортивном направлении. С 9 марта разрешается заполнять на 50% зрительские места в закрытых спортивных сооружениях при проведении профессиональных соревнований, организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий.