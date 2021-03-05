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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Комиссию с платежей за ЖКХ опять обещают отменить

власть

Комиссию с платежей за ЖКХ опять обещают отменить

Виктория Костовская
Опубликовано

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете банкам взимать с населения комиссионный сбор при оплате жилищно-коммунальных услуг.

МОСКВА, 5 марта — «ПИК». Об этом он сообщил жителю Пермского края Илье Вдовину в ходе личного приема.
Отметим, законопроект об отмене комиссии с платежей за ЖКУ Госдума приняла в первом чтении еще в апреле 2020 года, однако дальше дело не продвинулось.
Комиссионный сбор при оплате квитанций через кассу банки по-прежнему продолжают брать. 

В частности, в Каменске комиссионный сбор при оплате за мусор составляет 30 руб. — третья часть тарифа за одного человека, по квитанциям за отопление — 10% с суммы платежа.
Без комиссии квитанции можно оплатить через терминалы в банках, а также при оплате онлайн.

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Автор: 02.03.2021
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