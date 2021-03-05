Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете банкам взимать с населения комиссионный сбор при оплате жилищно-коммунальных услуг.

МОСКВА, 5 марта — «ПИК». Об этом он сообщил жителю Пермского края Илье Вдовину в ходе личного приема.

Отметим, законопроект об отмене комиссии с платежей за ЖКУ Госдума приняла в первом чтении еще в апреле 2020 года, однако дальше дело не продвинулось.

Комиссионный сбор при оплате квитанций через кассу банки по-прежнему продолжают брать.

В частности, в Каменске комиссионный сбор при оплате за мусор составляет 30 руб. — третья часть тарифа за одного человека, по квитанциям за отопление — 10% с суммы платежа.

Без комиссии квитанции можно оплатить через терминалы в банках, а также при оплате онлайн.