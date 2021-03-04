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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск приехала делегация из Замбии

бизнес

В Каменск приехала делегация из Замбии

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Чиновники из африканской республики впервые прибыли в Каменск с деловым визитом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 марта – «ПИК». Делегацию возглавил министр финансов республики Замбии Бваля Эммануэль Нганду. С ним также прибыли посол республики в РФ Шедрек Чингембу Лувита, генеральный прокурор Министерства юстиции республики Ликандо Калалука, главнокомандующий военно-воздушными силами республики Дэвид Майкл Мума и др. 

В ближайшие дни иностранцы обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества с руководством АО «Каменскволокно». Подробности деловых переговоров не разглашаются. 

4 марта гости и представители городской администрации возложили цветы к мемориалу Воинской славы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне. 

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Автор: 02.03.2021
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