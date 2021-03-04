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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В честь Женского дня к выходным добавится один день

общество

В честь Женского дня к выходным добавится один день

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Опубликовано

Отдыхать предстоит 6, 7 и 8 марта. А следующая за Женским днем рабочая неделя будет сокращенной. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 марта – «ПИК». Череду новогодних и февральских праздников венчает Международный женский день 8 Марта. В России он официально признан нерабочим днем и в этом году выпадает на понедельник. Поэтому выходные начнутся 6 марта, а закончатся 9-го, который является рабочим днем. Из-за праздника следующая рабочая неделя сократится на один день – работаем с 9 по 12 марта. Следующие длинные выходные только в мае – с 1 по 3 и с 8 по 10.     

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Автор: 02.03.2021
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