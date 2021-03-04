В Южном федеральном университете появилась «Казачья сотня» – объединение, благодаря которому студенты смогут получить диплом по своему и казачьему профилю.

Ростовская область, 4 марта – «ПИК». «Казачья сотня» – дополнительная возможность для тех, кто разделяет идеи донского казачества стать дипломированным казачьим (военным) психологом, организатором военно-патриотического воспитания, педагогической и просветительской работы и по окончании обучения получить казачий офицерский чин хорунжего.

Чтобы вступить в «Казачью сотню», нужно пройти конкурс. Запуск проекта начнется с группы в 25 человек, которая до конца 2021 года возрастет до 100 студентов. Заявки на учебу принимаются до 1 апреля.

Участникам «сотни» обещают бесплатное обмундирование, возможность посещать военно-спортивные секции, заниматься фехтованием и брать уроки верховой езды.