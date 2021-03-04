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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Студенты ЮФУ могут получить чин хорунжего

Фото с сайта: npi-tu.ru

образование

Студенты ЮФУ могут получить чин хорунжего

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Опубликовано

В Южном федеральном университете появилась «Казачья сотня» – объединение, благодаря которому студенты смогут получить диплом по своему и казачьему профилю.

Ростовская область, 4 марта – «ПИК». «Казачья сотня» – дополнительная возможность для тех, кто разделяет идеи донского казачества стать дипломированным казачьим (военным) психологом, организатором военно-патриотического воспитания, педагогической и просветительской работы и по окончании обучения получить казачий офицерский чин хорунжего. 

Чтобы вступить в «Казачью сотню», нужно пройти конкурс. Запуск проекта начнется с группы в 25 человек, которая до конца 2021 года возрастет до 100 студентов. Заявки на учебу  принимаются до 1 апреля. 

Участникам «сотни» обещают бесплатное обмундирование, возможность посещать военно-спортивные секции, заниматься фехтованием и брать уроки верховой езды.

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Автор: 02.03.2021
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