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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Неизвестный автомобиль сгорел на улице Донецка

Фото предоставил очевидец пожара.

происшествия

Неизвестный автомобиль сгорел на улице Донецка

Елена Жукова
Опубликовано

«Волга», стоявшая на ул. Кирпичной пос. Кирпичного неподалеку от Гундоровки, внезапно воспламенилась около 20 часов 4 марта. Ни в  машине, ни около нее местные жители, вызвавшие пожарных, никого не застали.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 марта – «ПИК».  По словам очевидцев, они заметили припаркованный на улице автомобиль ГАЗ-3110, который начал гореть.  Пожарный расчет вскоре прибыл для тушения, но огонь успел нанести авто значительный урон.

Как «Волга» оказалась на окраинной улице города, непонятно. Не исключено, что машина могла быть угнана и брошена. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить владельца. Пока известно, что заявлений об угонах не поступало.

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Автор: 02.03.2021
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