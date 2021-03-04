Впервые за много лет традиционные народные масленичные гуляния и проводы зимы с сжиганием чучела в Каменске проводиться не будут.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 марта – «ПИК». Основная причина – введенные в регионе ограничения на проведение мероприятий с привлечением большого количества людей. Всем желающим отметить веселый праздник в Каменске предлагается печь блины дома и смотреть онлайн-программы, подготовленные работниками культуры. Трансляцию покажут на сайтах городских ДК, площадках в соцсетях и «Инстаграм».

ДК машиностроителей:

с 8 по 14 марта в 11.00 — виртуальные народные гуляния на масленицу «Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет», фото коллаж «Масленица — 2015-2020» (социальная сеть в «ОК», «ВК», «Инстаграм», официальный сайт ДК mdk-ksh.rnd.muzkult.ru)

ДК им. Маяковского:

с 8 по 11 марта — видео-поздравление «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгул» (социальная сеть «ОК», «ВК», сайт ДК dkm-ksh.rnd.muzkult.ru).

ДК железнодорожников:

12 марта — праздник для детей «Гуляй, Масленица!»

праздник для детей «Гуляй, Масленица!» 14 марта — народное гуляние «Душа моя — Масленица» (социальная сеть в «ОК», «ВК», «Инстаграм», сайт ДК dkdczh1954.rnd.muzkult.ru/).

Напомним, с 8 марта начинается масленичная неделя, которая продлится до 14 марта. С 15 марта по 1 мая верующие будут соблюдать Великий пост. 2 мая православная церковь отметит Пасху, или Светлое Христово Воскресение.