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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Масленицу в Каменске будут отмечать виртуально

культура

Масленицу в Каменске будут отмечать виртуально

Масленицу в Каменске будут отмечать виртуально

В этом году массовые гуляния из-за пандемии отменяются.

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Впервые за много лет традиционные народные масленичные гуляния и проводы зимы с сжиганием чучела в Каменске проводиться не будут. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 марта – «ПИК». Основная причина – введенные в регионе ограничения на проведение мероприятий с привлечением большого количества людей. Всем желающим отметить веселый праздник в Каменске предлагается печь блины дома и смотреть онлайн-программы, подготовленные работниками культуры. Трансляцию покажут на сайтах городских ДК, площадках в соцсетях и «Инстаграм». 

ДК машиностроителей: 

  • с 8 по 14 марта в 11.00 — виртуальные народные гуляния на масленицу «Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет», фото коллаж «Масленица — 2015-2020» (социальная сеть в «ОК», «ВК», «Инстаграм», официальный сайт ДК mdk-ksh.rnd.muzkult.ru

ДК им. Маяковского: 

  • с 8 по 11 марта — видео-поздравление «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгул» (социальная сеть «ОК», «ВК», сайт ДК dkm-ksh.rnd.muzkult.ru).

ДК железнодорожников: 

  • 12 марта — праздник для детей «Гуляй, Масленица!» 
  • 14 марта — народное гуляние «Душа моя — Масленица» (социальная сеть в «ОК», «ВК», «Инстаграм», сайт ДК dkdczh1954.rnd.muzkult.ru/).

Напомним, с 8 марта начинается масленичная неделя, которая продлится до 14 марта. С 15 марта по 1 мая верующие будут соблюдать Великий пост. 2 мая православная церковь отметит Пасху, или Светлое Христово Воскресение. 

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Автор: 02.03.2021
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