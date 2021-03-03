3 марта в администрации города состоялся второй этап конкурса на замещение главы администрации Каменска. Дума будет выбирать из двух Владимиров.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта – «ПИК». Сначала кандидаты сдали тестирование, потом поочередно проходили собеседование.

Кандидаты набрали следующее количество баллов:

Владимир Голубов – замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи — 50;

– замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи — 50; Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС» — 32;

– начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС» — 32; Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич» — 39;

– директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич» — 39; Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1» — 22;

– директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1» — 22; Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель — 28;

– индивидуальный предприниматель — 28; Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС Энерго» — 46;

– начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС Энерго» — 46; Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района — 58.

В итоге лидерские позиции заняли: Владимир Шевченко и Владимир Голубов.

Из этих двух кандидатов 10 марта депутаты городской думы голосованием определят победителя, с которым и будет заключен контракт.