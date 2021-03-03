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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске определили двух претендентов на должность сити-менеджера

власть

В Каменске определили двух претендентов на должность сити-менеджера

Валентина Лагутина
Опубликовано

3 марта в администрации города состоялся второй этап конкурса на замещение главы администрации Каменска. Дума будет выбирать из двух Владимиров.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта – «ПИК». Сначала кандидаты сдали тестирование, потом поочередно проходили собеседование. 

Кандидаты набрали следующее количество баллов:

  • Владимир Голубов – замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи — 50;
  • Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС» — 32;
  • Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич» — 39;
  • Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1» — 22;
  • Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель — 28;
  • Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС Энерго» — 46;
  • Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района — 58.

В итоге лидерские позиции заняли: Владимир Шевченко и Владимир Голубов.

Из этих двух кандидатов 10 марта депутаты городской думы голосованием определят победителя, с которым и будет заключен контракт.

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Автор: 02.03.2021
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