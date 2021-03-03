власть
В Каменске начался второй этап конкурса на главу администрации города
Кандидаты уже прошли первый этап — тестирование.
В данный момент потенциальные сити-менеджеры поочередно проходят собеседование с членами конкурсной комиссии.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта — «ПИК». После чего путем сложения баллов будут названы два кандидата, которые выйдут в финальный этап.
Напомним, на пост главы администрации города претендуют семь кандидатов: Владимир Голубов – замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи;
- Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС»;
- Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич»;
- Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1»;
- Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель;
- Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС Энерго»;
- Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района.