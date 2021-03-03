В данный момент потенциальные сити-менеджеры поочередно проходят собеседование с членами конкурсной комиссии.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта — «ПИК». После чего путем сложения баллов будут названы два кандидата, которые выйдут в финальный этап.

Напомним, на пост главы администрации города претендуют семь кандидатов: Владимир Голубов – замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи;