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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начался второй этап конкурса на главу администрации города

власть

В Каменске начался второй этап конкурса на главу администрации города

Кандидаты уже прошли первый этап — тестирование.
Валентина Лагутина
Опубликовано

В данный момент потенциальные сити-менеджеры поочередно проходят собеседование с членами конкурсной комиссии.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта — «ПИК». После чего путем сложения баллов будут названы два кандидата, которые выйдут в финальный этап. 

Напомним, на пост главы администрации города претендуют семь кандидатов:  Владимир Голубов – замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи;

  • Алексей Гуляев – начальник РЭС-1 группа Каменского района электрических сетей филиала ОАО «Донэнерго «КМЭС»;
  • Александр Жуков – директор АНО ДПО «Центр комплексной подготовки «Русич»;
  • Сергей Лащенко – директор ООО «Домостроительный Комбинат № 1»;
  • Владимир Перелехов – индивидуальный предприниматель;
  • Владимир Фарафонов – начальник участка 1-й категории Каменского производственного участка Каменского межрайонного отделения ПАО «ТНС Энерго»;
  • Владимир Шевченко – глава администрации Каменского района.

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Автор: 02.03.2021
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