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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке готовятся к рекультивации полигона отходов

Фото из архива.

ЖКХ

В Донецке готовятся к рекультивации полигона отходов

Елена Жукова
Опубликовано

Городская свалка в районе ул. Подтелкова в Донецке должна исчезнуть в ближайшие годы. Закрытый полигон твердых коммунальных отходов планируют рекультивировать. В 2021 — 2022 годах будут выполнены проектно-изыскательские работы и подготовка проектной документации. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 марта  – «ПИК».  Рекультивация намечена в рамках нацпроекта «Экология» на средства облбюджета.
Общая площадь нескольких участков полигона, подлежащих инженерным изысканиями, – 15 га.
Ориентировочный объем размещенных там отходов – 100, 865 тыс. тонн. Кроме того, за границами участка еще 5 га отходов. Накопление мусора здесь идет с 1955 года – то есть с даты образования города Донецка.
Изыскания и проектную документацию исполнитель должен выполнить до 31 марта 2022 года.
Общая максимальная сумма затрат – 12 919 232 руб. Из местной казны выделят 20%. Остальное направит область: в 2021 году – 2 511 498 рублей, в 2022 – 10 045 994 руб.

Подрядчик, которого выберут в начале апреля, проведет комплексные инженерные изыскания для подтверждения объема накопленных отходов, разработает ПСД с оценкой воздействия на окружающую среду, получит положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проектная документация будет вынесена на общественное обсуждение.

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Автор: 02.03.2021
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