Городская свалка в районе ул. Подтелкова в Донецке должна исчезнуть в ближайшие годы. Закрытый полигон твердых коммунальных отходов планируют рекультивировать. В 2021 — 2022 годах будут выполнены проектно-изыскательские работы и подготовка проектной документации.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 марта – «ПИК». Рекультивация намечена в рамках нацпроекта «Экология» на средства облбюджета.

Общая площадь нескольких участков полигона, подлежащих инженерным изысканиями, – 15 га.

Ориентировочный объем размещенных там отходов – 100, 865 тыс. тонн. Кроме того, за границами участка еще 5 га отходов. Накопление мусора здесь идет с 1955 года – то есть с даты образования города Донецка.

Изыскания и проектную документацию исполнитель должен выполнить до 31 марта 2022 года.

Общая максимальная сумма затрат – 12 919 232 руб. Из местной казны выделят 20%. Остальное направит область: в 2021 году – 2 511 498 рублей, в 2022 – 10 045 994 руб.

Подрядчик, которого выберут в начале апреля, проведет комплексные инженерные изыскания для подтверждения объема накопленных отходов, разработает ПСД с оценкой воздействия на окружающую среду, получит положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проектная документация будет вынесена на общественное обсуждение.