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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский футбольный клуб «Строитель» откроет филиал в ДНР

Фото из архива редакции.

спорт

Каменский футбольный клуб «Строитель» откроет филиал в ДНР

Валентина Лагутина
Опубликовано

Российский детский футбольный клуб «Строитель» откроет филиал в Донецке (ДНР) и будет помогать коллегам спортивной экипировкой и необходимым инвентарем. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 марта – «ПИК».Информацию о желании «прорубить футбольное окно» для спортсменов Донецкой народной республики озвучила пресс-служба спортивного клуба «Академия футбола «Шахтер Донбасса».

— Мы планируем подписать договор о сотрудничестве с детским футбольным клубом «Строитель» из Каменска-Шахтинского. Это будет некое футбольное окно в РФ для наших спортсменов, – отметили в пресс-службе.

Напомним, детский футбольный клуб «Строитель» был основан в Каменске в 1978 году. В настоящее время в клубе занимаются дети 2005-2009 гг.р. За свою историю коллективы команды были неоднократными чемпионами и призерами международных и областных турниров. Выпускники «Строителя» выступали за профессиональные клубы РФ и других стран СНГ, были призерами национальных первенств и кубков.

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Автор: 02.03.2021
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