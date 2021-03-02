В город продолжает поступать партиями противоковидная вакцина.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 марта – «ПИК». Спутником V» вакцинировано: первой дозой — 1244 человека, второй – 252. Очередь на прививку составляет более 800 каменчан. Напомним, в Каменске работают три прививочных пункта — в ЦГБ, ГБ № 1 (комбинат) и ГП № 1 (мкр. Заводской). Создана и уже работает мобильная бригада для выезда на отдаленные территории, в частности в мкр. Лиховской.

Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиник по месту прикрепления, через единый портал «Госуслуг», по телефону в прививочном кабинете ЦГБ: +7-991-368-13-39.

Напомним, вакцинация в Каменске стартовала 21 января. По словам медиков, планируется привить 60% взрослого населения. Учитывая, что согласно статистическим данным сегодня в Каменске проживают 87 760 человек, вакцинировать необходимо 52 656 каменчан.