Комплексные проверки готовности систем оповещения населения пройдут по всей стране, в том числе и в Донском регионе, 3 марта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 марта – «ПИК». В этот день в 10.40 планируется подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляции на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах длительностью до одной минуты, сообщает портал МЧС России.

Следующая проверка систем оповещения населения запланирована на 6 октября 2021 года.