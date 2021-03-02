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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В городах и районах Ростовской области одновременно включат сирены

происшествия

В городах и районах Ростовской области одновременно включат сирены

Виктория Костовская
Опубликовано

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения пройдут по всей стране, в том числе и в Донском регионе, 3 марта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 марта – «ПИК». В этот день в 10.40 планируется подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляции на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах длительностью до одной минуты, сообщает портал МЧС России.

Следующая проверка систем оповещения населения запланирована на 6 октября 2021 года.

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Автор: 02.03.2021
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