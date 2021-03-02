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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 марта

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 марта

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 9-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • В Каменске свои Каменские. Чтобы вор и бандит сидел в тюрьме, надо сначала дотошно расследовать его «творения». В кино это делает Анастасия Каменская, а в Каменске — Оксана Костюченко и ее команда. О «неженской» профессии к Женскому дню »10-11
  • Семеро на один портфель. Известны претенденты на кресло управляющего Каменском. Решающая битва 3 марта. /2-3
  • Март дал гари. В первый же день весны Каменск заволокло дымом с городского полигона. Началась эпопея мусорных пожаров. /2-3
  • Педофила застукали в семье. Каменчанин несколько лет растлевал маленького ребенка. »6
  • Обещать – не значит пересчитать. Жильцам одного из каменских домов обещают сделать перерасчет огромной платы за январское отопление. УК и «Теплосети» признали количество потребленного домом тепла сомнительным. /13
  • В беседку только за деньги. Сдача в аренду беседки и туалета в парке Гагарина, а также продажа привлекательного муниципального имущества города стали вопросами, вызвавшими возмущение депутатов на заседании городской думы 25 февраля. /4
  • Больше чем поисковик… 23 февраля ушел из жизни руководитель поискового отряда «Поиск» Александр Валентинович Павленко. Профессиональный поисковик, военный историк, краевед, общественный деятель, непревзойденный рассказчик… Каждое из этих занятий и качеств выделяет человека из общей массы людей и делает особенной личностью. А в Александре Валентиновиче совмещались они все. /9
  • Канализация выбирает для аварий праздники. Минимум три дня стоки бурным ручьем лились в балку, пересекающую улицу Красную, — над ней там есть мостик. Пришлась очередная авария на городском коллекторе как раз на долгие выходные в честь Дня защитника Отечества. /12
  • Как ЗиЛ на ЗиС выменивали. Один из гостей Каменска в своем интернет-блоге, описывая знакомство с легендарным каменским ЗиСом, который стоит напротив ПОГАТа, писал так: «Это настоящая жемчужина для фанатов технопамятников». И уникальна легендарная трехтонка не только своей причастностью к далекому прошлому, но и историей появления в Каменске. /22, 23

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Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 марта
Автор: 02.03.2021
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