Команда Comix Zone привезли очередную порцию наград с чемпионата Battle for experience Championship — 2021.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 марта – «ПИК». На этот раз мероприятие, собравшее под одной крышей брейкеров не только Юга России, но и Санкт-Петербурга и даже Венесуэлы, проходило в Батайске. Представлять Каменск отправились девять спортсменов Comix Zone во главе со своим тренером Алексеем Климовым. По итогам состязаний каменчанин Александр Ивасенко (@killa.bboy) превзошел всех участников по кручению на голове (headspin). В этой номинации он завоевал золото. Также killa.bboy стал вторым в номинации до 10 лет в битве 1×1. Серебро в номинации до 7 лет в битве 1×1 завоевал Андрей Абрамов (@jam_session).

Третье место в «однушках» и номинации с 15 до 18 лет досталось Кириллу Сивоконь (@_gucci_race).