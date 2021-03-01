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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Поступило сообщение о заминировании школы в Донецке

происшествия

Поступило сообщение о заминировании школы в Донецке

Фото с места оцепления.

Поступило сообщение о заминировании школы в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Все ученики и сотрудники школы № 20 в центре Донецка сегодня утром были эвакуированы из здания учебного заведения в пер. Гагарина. По неофициальным данным, в школе нашли записку с угрозами о взрыве.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 марта – «ПИК». По данным администрации города,  все необходимые меры приняли для безопасности детей. Сообщается, что на территории образовательного учреждения работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи, служба МЧС. Никаких комментариев о ситуации ни в ОМВД, ни в отделе образования пока не предоставили.
В настоящее время проверка угрозы взрыва продолжается, специалисты обследуют помещения.

По состоянию на 15.00 стало известно, что взрывоопасных предметов в школе № 20 не обнаружили.
Прокуратурой Донецка взято на контроль проведение процессуальной проверки по факту ложного сообщения о заминировании здания.

Фото из архива.

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Автор: 24.02.2021
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