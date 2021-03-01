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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск снова попал в «зеленую» зону по ковиду

здоровье

Каменск снова попал в «зеленую» зону по ковиду

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Опубликовано

По состоянию на 1 марта Каменск и еще шесть донских районов вошли в разряд «зеленых» территорий с хорошей ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 марта – «ПИК». По данным санитарной карты Ростовской области, на этот раз «зелеными», кроме Каменска, стали Боковский, Верхнедонской, Дубовский, Куйбышевский, Октябрьский, Усть-Донецкий районы. В удовлетворительную «желтую» зону попали 42 города и района, в «красную» – 6 районов. 

Напомним, как заявляет сайт правительства области, эпидситуация на Дону оценивается по системе «Светофор», которая позволяет снимать ограничения по территориям с наименьшей заболеваемостью коронавирусом. Каждому городу или району присвоен соответствующий цвет — зеленый, желтый либо красный. Выбор цвета зависит от количества заболевших COVID-19, масштабов вакцинации на этой территории, а также от того как действуют ограничения.

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Автор: 24.02.2021
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