По состоянию на 1 марта Каменск и еще шесть донских районов вошли в разряд «зеленых» территорий с хорошей ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 марта – «ПИК». По данным санитарной карты Ростовской области, на этот раз «зелеными», кроме Каменска, стали Боковский, Верхнедонской, Дубовский, Куйбышевский, Октябрьский, Усть-Донецкий районы. В удовлетворительную «желтую» зону попали 42 города и района, в «красную» – 6 районов.

Напомним, как заявляет сайт правительства области, эпидситуация на Дону оценивается по системе «Светофор», которая позволяет снимать ограничения по территориям с наименьшей заболеваемостью коронавирусом. Каждому городу или району присвоен соответствующий цвет — зеленый, желтый либо красный. Выбор цвета зависит от количества заболевших COVID-19, масштабов вакцинации на этой территории, а также от того как действуют ограничения.