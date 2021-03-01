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Дачную амнистию продлили еще на пять лет
1 марта 2021 года должна была завершиться дачная амнистия, однако ее действие продлили до 1 марта 2026 года.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 марта — «ПИК». Закон о продлении упрощенного порядка оформления в собственность земельных участков, жилых и
садовых домов, гаражей и хозпостроек утвердило Правительство РФ в октябре прошлого года.
Дачная амнистия распространяется на земельные участки, которые
предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Отметим, дачная амнистия была введена в России в сентябре 2006 года и продлевалась уже пять раз.