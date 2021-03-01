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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

COVID-19 унес жизни еще троих дончан

здоровье

COVID-19 унес жизни еще троих дончан

COVID-19 унес жизни еще троих дончан

Елена Жукова
Опубликовано

По данным регионального оперштаба по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Донецке зарегистрированы двое заболевших COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 марта – «ПИК». Всего с начала эпидемии насчитывается 457 инфицированных коронавирусом. 
Скончались еще трое горожан. Таким образом, число жертв эпидемии выросло до 10 (по данным областного штаба, который не учитывает дончан, умерших за пределами города). По данным ЦГБ Донецка, умерших непосредственно от ковида не менее 14 (из них 11 скончались в 2020 г.).

Из числа вновь выявленных заболевших трое госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

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Автор: 24.02.2021
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