По данным регионального оперштаба по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Донецке зарегистрированы двое заболевших COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 марта – «ПИК». Всего с начала эпидемии насчитывается 457 инфицированных коронавирусом.

Скончались еще трое горожан. Таким образом, число жертв эпидемии выросло до 10 (по данным областного штаба, который не учитывает дончан, умерших за пределами города). По данным ЦГБ Донецка, умерших непосредственно от ковида не менее 14 (из них 11 скончались в 2020 г.).

Из числа вновь выявленных заболевших трое госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.